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Перед матчем
Нидерланды - Чехия
Футбол. Следите за матчем Нидерланды – Чехия на Eurosport.ru! 27 июня 2021 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Франк де Бур или Ярослав Шилгавы? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Нидерланды и Чехия и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Нидерланды и Чехия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Уверены в голе Шика? Или, может, в сухом матче для сборной Нилерландов? Поставить на эти и другие исходы можно с самыми выгодными коэффициентами!
Уверены в голе Шика? Или, может, в сухом матче для сборной Нилерландов? Поставить на эти и другие исходы можно с самыми выгодными коэффициентами!
Сборная Нидерландов разбила Украину, Австрию и Северную Македонию на групповом этапе Евро-2020. Помогли сразу два игрока «Барселоны», Депай и Де Йонг, а еще Вейналдум, который почти примкнул к ним на клубном уровне. Чехия пролезла в плей-офф благодаря Шику. Узнай, кто пройдет в четвертьфинал, из текстовой трансляции на Eurosport.ru!