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Перед матчем
Франция - Швейцария
Футбол. Следите за матчем Франция – Швейцария на Eurosport.ru! 28 июня 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Дидье Дешам или Владимир Петкович? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Франция и Швейцария и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Франция и Швейцария, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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На Евро-2020 начались мати навылет. Эмоции будут зашкаливать, но у тебя есть шанс сделать просмотр еще ярче. Winline поможет!
На Евро-2020 начались мати навылет. Эмоции будут зашкаливать, но у тебя есть шанс сделать просмотр еще ярче. Winline поможет!
Франция приехала на Евро-2020 в статусе чемпиона мира. После досадного поражения в финале чемпионата Европы 2016-го команда Дидье Дешама настроена только на победу. Швейцария собрала крепкий состав и вышла в 1/8 турнира. И подопечные Владимира Петковича собираются дать бой звездной команде французов. Сегодня сборные поспорят за путевку в четвертьфинал. А за футбольным противостоянием вы можете следить на Eurosport.ru.