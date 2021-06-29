Швеция
    -
    22:00
    29.06.21
    Хэмпден Парк
    Украина
      Евро-2020 • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Швеция - Украина

      Футбол. Следите за матчем Швеция – Украина на Eurosport.ru! 29 июня 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Янне Андерссон или Андрей Шевченко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Швеция и Украина и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Швеция и Украина, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Сурен Аванесьян
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      В первом же плей-офф Евро в истории сборная Украины попала на крепкую Швецию. Команда Эмиля Форсберга сушит соперников покруче англичан, но при этом предлагает яркий атакующий рисунок. Сможет ли сборная Андрея Шевченко справиться с таким оппонентом? Узнай из текстовой трансляции на Eurosport.ru!