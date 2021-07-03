Чехия
    -
    19:00
    03.07.21
    Бакинский Олимпийский стадион
    Дания
      Евро-2020 • 1/4 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Чехия - Дания

      Футбол. Следите за матчем Чехия – Дания на Eurosport.ru! 3 июля 2021 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ярослав Шилгавы или Каспер Хьюлманд? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Чехия и Дания и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Чехия и Дания, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Сурен Аванесьян
      Главное 
       
       Удалить
       

      Кто верил в четвертьфинал Чехия – Дания перед Евро? Скорее всего, никто. Тем не прекрасны чемпионаты Европы: на них постоянно блистают неочевидные топы. А самое крутое – кто-то из них точно проскользнет в полуфинал! Узнайте, кто именно, из текстовой трансляции на Eurosport.ru!