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Перед матчем
Бельгия - Италия
Футбол. Следите за матчем Бельгия – Италия на Eurosport.ru! 2 июля 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Роберто Мартинес или Роберто Манчини? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бельгия и Италия и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Бельгия и Италия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Бельгия и Италия – самый мощный четвертьфинал Евро-2020. Сборные, хотя и являются фаворитами всего турнира, не без проблем прошли первую стадию плей-офф. «Скуадра адзурра» только в экстра-таймах дожала Австрию, а «красные дьяволы» минимально переиграли Португалию. Следите за их очной рубкой в текстовом лайве на Eurosport.ru!