Украина
    -
    22:00
    03.07.21
    Олимпийский стадион (Рим)
    Англия
      Евро-2020 • 1/4 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Украина - Англия

      Футбол. Следите за матчем Украина – Англия на Eurosport.ru! 3 июля 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Андрей Шевченко или Гарет Саутгейт? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Украина и Англия и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Украина и Англия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Евгений Нарижный
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      Англия продолжает гнуть свою линию, раздражая соперников и болельщиков унылой игрой. Украина прорвалась в плей-офф и прибила шведов. Стоит ли ждать еще одного чуда или англичане продолжат сушить игру и выиграют Евро?