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Перед матчем
Италия - Испания
Футбол. Следите за матчем Италия – Испания на Eurosport.ru! 6 июля 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Роберто Манчини или Луис Де ла Фуэнте? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Италия и Испания и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Италия и Испания, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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В 1/4 финала Италия снесла Бельгию и подтвердила звание главного фаворита Евро-2020. Мощной команде Манчини в полуфинале противостоит Испания, с трудом прошедшая две стадии плей-офф: Хорватию одолели в экстра-таймах, Швейцарию – в серии пенальти. Следите за схваткой Италии и Испании в полуфинале Евро-2020 на Eurosport.ru!