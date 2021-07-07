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Перед матчем
Англия - Дания
Футбол. Следите за матчем Англия – Дания на Eurosport.ru! 7 июля 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Гарет Саутгейт или Каспер Хьюлманд? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Англия и Дания и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Англия и Дания, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Дания не оступилась после инцидента с Кристианом Эриксеном и дошла до полуфинала Евро. Англию не остановил даже футбол Гарета Саутгейта. Холодные скандинавы и британцы разбираются, кому играть с эмоциональными южанами – следите за этой битвой в текстовой трансляции на Eurosport.ru!