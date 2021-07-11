Италия
    -
    22:00
    11.07.21
    Новый Уэмбли
    Англия
      Евро-2020 • Финал
      Плей-офф
      Перед матчем

      Италия - Англия

      Футбол. Следите за матчем Италия – Англия на Eurosport.ru! 11 июля 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Роберто Манчини или Гарет Саутгейт? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Италия и Англия и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Италия и Англия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Артем Кутейников
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      На Евро-2020 остался всего один матч: Италия и Англия определят лучшую сборную на континенте. «Скуадра адзурра» достала путевку в решающий матч в серии пенальти с Испанией, а «три льва» – в скандальном овертайме с Данией. Следите за финалом Евро-2020 на Eurosport.ru!