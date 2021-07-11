Поделиться
Перед матчем
Италия - Англия
Футбол. Следите за матчем Италия – Англия на Eurosport.ru! 11 июля 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Роберто Манчини или Гарет Саутгейт? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Италия и Англия и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Италия и Англия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
Сделай ставку на главный матч лета у надежного букмекера Winline!
Сделай ставку на главный матч лета у надежного букмекера Winline!
На Евро-2020 остался всего один матч: Италия и Англия определят лучшую сборную на континенте. «Скуадра адзурра» достала путевку в решающий матч в серии пенальти с Испанией, а «три льва» – в скандальном овертайме с Данией. Следите за финалом Евро-2020 на Eurosport.ru!