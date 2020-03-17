Счетчик обратного отсчета до старта Евро-2020 вновь взлетел с нескольких десятков дней до полутысячи – УЕФА ожидаемо перенес чемпионат Европы, и стоит ему сказать спасибо. Во-первых, за оперативность, во-вторых, за то, что не перенесли турнир на зиму: это спровоцировало бы хаос в европейском календаре на ближайшие 2-3 сезона. Плюс болельщикам явно будет приятнее веселиться летом, чем в декабрьском Санкт-Петербурге.

А вот сборная России от переноса Евро явно пострадает. Команда Станислава Черчесова образцово прошла отборочный раунд и явно собиралась пошуметь в плей-офф. Теперь же перед главным тренером встанет сразу несколько вопросов.

Что делать с левым флангом обороны?

Одной их главных опций у Черчесова был 36-летний Юрий Жирков, который мог и полноценно закрыть фланг, и помогать в атаке Денису Черышеву. Перед этим сезоном Юрий на год продлил контракт с «Зенитом» – во многом ради поездки на Евро. Сможет ли один из важнейших футболистов этого состава отыграть еще сезон на высоком уровне? Защитников с равным атакующим потенциалом у Черчесова больше нет.

Юрий ЖирковGetty Images

Сохранит ли форму Дзюба?

Не секрет, что один из лучших бомбардиров отбора мечтает уехать в Европу. Артему в августе исполнится 32 года, и он делал большую ставку на успешный Евро. Очевидно, что шансов на топ-чемпионат у почти 33-летнего игрока будет гораздо меньше, что может мощно ударить по мотивации капитана сборной, под которого заточена вся игра команды.

Кто будет основным вратарем?

Даже сейчас непонятно, кто был бы основным вратарем сборной – вроде этот статус у Гилерме, но отбор к Евро он провел крайне неровно. Спустя еще год вероятность вернуть хотя бы под конкретный турнир Игоря Акинфеева будет стремиться к нулю, Гилерме исполнится 35 (Сослану Джанаеву и Антону Шунину будет 34), а Андрей Лунев нестабилен в «Зените». Правда, может поменяться позиция Черчесова по Александру Максименко и Матвею Сафонову.

Артем Дзюба, Федор Кудряшов и Маринато Гилерме (сборная России)Getty Images

Каким будет Кокорин?

Это была бы очень красивая история. После СИЗО и колонии, после ссылки в «Сочи» против воли главного тренера – попадание на Евро. Весеннюю часть чемпионата форвард начал так, что этот вариант не выглядел безумным (3+1 в четырех матчах). Для Кокорина, который пропустил домашний ЧМ из-за обидной травмы, Евро-2020 мог стать главным турниром карьеры. Как все сложится через год, учитывая травмы и мутные истории, куда влипает Саша? Вряд ли кто-то даст прогноз на столь долгий срок.

Все это, конечно, не говорит о том, что сборная в 2021 году ослабнет. Но она точно будет другой. И за тех, кто так и не попадет на Евро-2021 из-за пандемии, будет вдвойне обидно.

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