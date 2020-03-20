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УЕФА заявил, что не переименует Евро-2020 в Евро-2021, а потом это опроверг
Перенос чемпионата Европы на лето 2021 года не отразится в названии турнира.
Европейский футбольный союз выпустил заявление по поводу названия континентального первенства.
«Хотя турнир ориентировочно пройдет 11 июня – 11 июля, Евро-2020 по-прежнему будет известно как УЕФА Евро-2020».
Кроме того, УЕФА по-прежнему планирует провести турнир в 12 странах, а купленные билеты болельщиков останутся действительными и в следующем году.
ОБНОВЛЕНИЕ. Спустя несколько часов в официальном аккаунте УЕФА опровергли информацию о названии:
«Приносим извинения за недавнюю ошибку. Проясняем ситуацию: никакого решения относительно названия перенесенного на 2021-й год Евро нет.
Предыдущий твит был отправлен по ошибке».
- Ранее сообщалось, что Турция готова единолично провести Евро в 2021 году.
- Первоначально планировать провести турнир 12 июня – 12 июля 2020-го. Санкт-Петербург должен принять три матча группового этапа и четвертьфинал.
Перенос Евро – удар по сборной России. В 2021-м на турнир может поехать совсем другая команда