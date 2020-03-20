УЕФА заявил, что не переименует Евро-2020 в Евро-2021, а потом это опроверг

Европейский футбольный союз выпустил заявление по поводу названия континентального первенства.

«Хотя турнир ориентировочно пройдет 11 июня – 11 июля, Евро-2020 по-прежнему будет известно как УЕФА Евро-2020».

Кроме того, УЕФА по-прежнему планирует провести турнир в 12 странах, а купленные билеты болельщиков останутся действительными и в следующем году.

ОБНОВЛЕНИЕ. Спустя несколько часов в официальном аккаунте УЕФА опровергли информацию о названии:

«Приносим извинения за недавнюю ошибку. Проясняем ситуацию: никакого решения относительно названия перенесенного на 2021-й год Евро нет.

Предыдущий твит был отправлен по ошибке».

Ранее сообщалось, что Турция готова единолично провести Евро в 2021 году.

Первоначально планировать провести турнир 12 июня – 12 июля 2020-го. Санкт-Петербург должен принять три матча группового этапа и четвертьфинал.

Перенос Евро – удар по сборной России. В 2021-м на турнир может поехать совсем другая команда

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