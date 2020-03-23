Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал первое большое интервью после переноса Евро-2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Ниже – главные фрагменты.

Про конкурентов для Гилерме и Жиркова

– Девять игр в отборочном цикле провел Гильерме. Можно его считать номером один? А вдруг у него произойдет ангина перед игрой? Что нам, теперь не играть? Мы все время отсматриваем кандидатов. Единственный футболист, который был вызван и сразу сыграл – это Ахметов. Нужно же еще вписаться в коллектив.

Статистика может лукавить. Тот же Гилерме пропускал от «Ювентуса». Некоторые вратари даже не мечтали об игре с «Ювентусом». Опыт тоже очень важен. Надеемся, что те же Сафонов с Максименко будут продолжать прогрессировать и расти, как на дрожжах. Мы всех оцениваем и четко говорим, почему того или иного нет. Мы никогда мимо не проходим.

Артем Дзюба, Федор Кудряшов и Маринато Гилерме (сборная России)Getty Images

Будет ли в порядке через год Жирков? Я слышу от вас последние 5-7 лет, что Жирков заканчивает. А он по-прежнему играет и забил важный гол Шотландии. Если бы сегодня был футболист лучше Жиркова, Юрий бы уже не играл. Конкурентную среду никто не отменял.

Про Александра Кокорина

– Хорошо, что Кокорин мечтает вернуться в сборную. У нас уже была ситуация – после Монако. Он там набедокурил, все начали его поливать... Мы тогда сделали небольшую паузу, он начал забивать, и мы его вызвали. Пусть нравится он кому-то или нет. На нас сложно повлиять в этом плане. Если футболист играет и проявляет свои лучшие качества, то он заслуживает нашего внимания.

Три последних года у нас были без него. Всех последних успехов национальная команда добилась без Кокорина. И теперь ему надо доказывать, что он нам нужен. Травмы, та шалость, которая отлучила его от футбола... Теперь ему нужно работать и доказывать. Команда есть команда. Если он будет нужен – значит, будем принимать решение. Саша знает, что в этой ситуации эмоции не нужны, – приводит слова Черчесова из интервью «Матч ТВ» «Чемпионат».

О переносе Евро

– То решение, которое было принято, думаю, там все учли. Люди разные, с разными характерами и восприятием. Дело в том, что матчи без зрителей игрались тогда, когда уже вот-вот в силу вступал карантин.

Если есть возможность провести чемпионаты позже, условно говоря, пропустить этот месяц и потом наверстать со зрителями и возвратом потерянных финансов, то, наверное, этот шпагат надо делать. Реагировать надо без эмоций, потому что эмоции в данном случае нам не союзники.

Станислав ЧерчесовGetty Images

Про игру с Бельгией в отборе

Мы три игры с бельгийцами провели. И трижды сыграли по-разному. Сыграли в оборонительный футбол и пропустили по три. Играли в атакующий – получили четыре. Нужно искать какую-то золотую середину. Последний матч: нам и турнирная ситуация говорила, что нужно было выигрывать 2:0. Сидя в своей штрафной, так не получится. Но сами, так скажем, пригласили их в атаку. А ведь почти 70 процентов голов они забивают в контратаках. Не буду фамилии называть, но несколько просчетов мы допустили.

Кроме цифр, есть схема и тактика. Бег – это хорошо, но это другой вид спорта. Если футболист хорошо бежит, но при этом еще быстрее думает и анализирует, то это совсем другой уровень.

Новые сроки проведения Евро-2020 – с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Сборная России выступит в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

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