Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев прокомментировал принципы селекции главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Слышал ли вопросы в прессе о том, почему Черчесов вызывает Габулова, Джанаева? Наверняка Черчесов не враг себе, чтобы вызывать земляков по принципу «я осетин – вызову только осетина». Почему тогда не играет 11 осетин в сборной? Если серьезно, то если бы об этом говорили авторитетные люди, я бы понял эту критику. Но когда об этом человек пишет в комментариях, сидя у себя в комнате, то на это не стоит обращать внимания. Всегда найдутся критики, люди, которые хотят подкинуть дровишек в огонь», – рассказал футболист в интервью «Матч ТВ».

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