Итальянский ассистент главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко рассказал, зачем сделал татуировку с изображением украинского флага.

«Однажды мы с тренерским штабом обсуждали группу отбора. Я сказал: «Если мы выйдем на Евро, я сделаю тату с украинской символикой». Я сдержал слово. Могу сказать, что я очень счастлив носить на своем теле украинский флаг. Украина – часть моей жизни. Я – украинец и итальянец», – цитирует Андреа Мальдеру footballua.tv.

Украина квалифицировалась на Евро-2020, который перенесен на год из-за пандемии коронавируса, с первого места в группе B.

Шевченко возглавил сборную Украины в 2016 году.

(Фото: инстаграм Андреа Мальдеры)

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