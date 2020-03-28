Итальянский ассистент Шевченко объяснил, зачем сделал тату с украинским флагом
Андрей Мальдера на Украине чувствует себя своим.
Итальянский ассистент главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко рассказал, зачем сделал татуировку с изображением украинского флага.
«Однажды мы с тренерским штабом обсуждали группу отбора. Я сказал: «Если мы выйдем на Евро, я сделаю тату с украинской символикой». Я сдержал слово. Могу сказать, что я очень счастлив носить на своем теле украинский флаг. Украина – часть моей жизни. Я – украинец и итальянец», – цитирует Андреа Мальдеру footballua.tv.
- Украина квалифицировалась на Евро-2020, который перенесен на год из-за пандемии коронавируса, с первого места в группе B.
- Шевченко возглавил сборную Украины в 2016 году.
(Фото: инстаграм Андреа Мальдеры)
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