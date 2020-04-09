УЕФА может сократить число городов, принимающих Евро-2020, который перенесен на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса.

По информации Daily Mail, под угрозой проведение матчей в Риме (Италия) и Бильбао (Испания), где зафиксирован высокий уровень смертности от COVID-19 и возникшие на фоне пандемии финансовые проблемы.

Остальные стараны также испытывают проблемы с возможностью проведения Евро в 2021 году – на новые даты были запланированы другие мероприятия.

Турнир должен пройти в 12 городах – Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Дублине, Копенгагене, Бухаресте, Будапеште, Глазго, Бильбао и Амстердаме.

Из-за пандемии известны не все участники турнира – были отложены квалификационные матчи Лиги наций.

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