Власти Санкт-Петербурга по-прежнему рассчитывают проведения матчей чемпионата Европы в 2021 году, о чем уведомили об РФС и УЕФА.

«Правительство Санкт-Петербурга не намерено отказываться от участия в проведении матчей финального турнира чемпионата Европы по футболу в следующем году. Наш город имеет высокую степень готовности к турниру и, безусловно, заинтересован в его проведении», – сказал ТАСС вице-губернатор города Владимир Кириллов.

Санкт-Петербург должны принять три матча группового этапа и один четвертьфинал.

Сборная России попала в одну группу с Бельгией, Финляндией и Данией.

Перенос Евро – удар по сборной России. В 2021-м на турнир может поехать совсем другая команда

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