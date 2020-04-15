Депутат Госдумы Игорь Лебедев заявил, что в случае необходимости Россия сможет полностью принять Евро-2020, перенесенный на год из-за пандемии коронавируса.

«Теоретически Россия после прошедшего чемпионата мира готова и полностью принять чемпионат Европы. Но сомневаюсь, что УЕФА пойдет на подобный шаг. Это же юбилейный чемпионат, весь смысл которого заключается в том, чтобы он прошел по странам Европы. Отдать чемпионат одной стране было бы неправильно. Есть опасения от других стран-хозяек, что они не смогут принять чемпионат у себя? До турнира еще больше года.

Мы все надеемся, что к лету ситуация нормализуется. А с января следующего года все футбольные матчи будут проходить при полных трибунах и без всяких мер предосторожности. Я говорю о январе не из-за того, что я такой пессимист. Просто слышал, что федерация футбола в Италии прогнозирует такие сроки для своего чемпионата. Давайте будем более оптимистичными, в июне-июле нам бы хотелось уже ходить на футбольные стадионы», – цитирует Лебедева «Чемпионат».

Турнир должен пройти в 12 городах – Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Дублине, Копенгагене, Бухаресте, Будапеште, Глазго, Бильбао и Амстердаме.

Из-за пандемии известны не все участники турнира – были отложены квалификационные матчи Лиги наций.

Санкт-Петербург должен принять три матча группового этапа и один четвертьфинал.

Daily Mail: УЕФА может сократить число городов, принимающих Евро. В опасности Рим и Бильбао

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