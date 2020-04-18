Тест: вспомни всех победителей чемпионатов Европы

Квизы

В июле болельщики должны были узнать новую сильнейшую сборную Европы, но коронация отложена на 12 месяцев. Но это не повод забывать предыдущих триумфаторов Евро.

На прохождение дается 6 минут. В этот раз недостаточно просто написать название команды-победителя, чтобы открыть все слоты с ее победами. Придется отвечать в последовательности (хотя вопрос всегда можно скипнуть и вернуться к нему позже).

Из-за пандемии сроки проведения Евро-2020 сдвинуты на 11 июня – 11 июля.

Турнир примут крупнейшие города Европы, финал пройдет в Лондоне.

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