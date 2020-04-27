Вы удивитесь, но причина не коронавирус, а «Тур де Франс».

Дания задумалась об отказе от проведения матчей перенесенного на год вперед Евро-2020 в Копенгагене.

Из-за пандемии коронавируса турнир состоится в 2021 году, на время Евро в Дании запланировано проведение нескольких этапов веломногодневки «Тур де Франс». Датчане не уверены, что смогут организовать оба турнира.

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«Вероятность проведения матчей в Копенгагене – 50 на 50. Мы готовы их провести, но не можем сделать это без безоговорочной поддержки партнеров. Буду уверен только тогда, когда мы придем к окончательному соглашению», – цитирует Sky Sports президента Датского футбольного союза Йеспера Меллера.

Дания попала в группу с Россией, Бельгией и Финляндией.

В Копенгагене запланировано проведение матча Дания – Россия.

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