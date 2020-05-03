Врачи сработали оперативно, и коуч уже в стабильном состоянии.

Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман госпитализирован.

По информации De Telegraaf, 53-летний коуч был оперативно доставлен в больницу из-за возникших проблем с сердцем. Куману сделали катетеризацию, он находится в стабильном состоянии. 4 мая его могут выписать.

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Куман возглавил сборную Нидерландов в феврале 2018 года и вывел команду на Евро-2020.

В бытность футболистом он выиграл со сборной Голландии чемпионат Европы 1988 года.

Чемпионат Нидерландов завершен без объявления чемпиона

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