Рональд Куман
Фото: Getty Images
Врачи сработали оперативно, и коуч уже в стабильном состоянии.
Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман госпитализирован.
По информации De Telegraaf, 53-летний коуч был оперативно доставлен в больницу из-за возникших проблем с сердцем. Куману сделали катетеризацию, он находится в стабильном состоянии. 4 мая его могут выписать.
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- Куман возглавил сборную Нидерландов в феврале 2018 года и вывел команду на Евро-2020.
- В бытность футболистом он выиграл со сборной Голландии чемпионат Европы 1988 года.
Чемпионат Нидерландов завершен без объявления чемпиона
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