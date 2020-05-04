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Тест: вспомни хозяина чемпионата Европы

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Тест Eurosport

Фото: Eurosport

Артем Буторин
Автор:Артем Буторин
час назад
@ArtemButorin

Страны, которым повезло принимать гостей со всей Европы.

Ранее вы вспоминали хозяев все чемпионатов мира. Сейчас надо проделать тот же трюк с Евро – в помощь вам год турнира и победитель. Если стран-хозяек было несколько, то их стоит писать через союз «и». А еще некоторые страны могут называться иначе, чем сейчас, а некоторых уже не существует.

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