Тест: вспомни хозяина чемпионата Европы

Тест Eurosport
Фото: Eurosport
Страны, которым повезло принимать гостей со всей Европы.
Ранее вы вспоминали хозяев все чемпионатов мира. Сейчас надо проделать тот же трюк с Евро – в помощь вам год турнира и победитель. Если стран-хозяек было несколько, то их стоит писать через союз «и». А еще некоторые страны могут называться иначе, чем сейчас, а некоторых уже не существует.
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