Улетел в космос.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов 9 мая поздравил соотечественников с Днем Победы.

Он выложил в инстаграм коллаж, на котором он, Владимир Габулов, Александр Головин, Федор Смолов и Федор Кудряшов одеты в военную форму. «С юбилеем Великой Победы!» – написал под фотографией Черчесов.

Чемпионат России Радимов: «Не понимаю тех, кто приписывает победу в ВОВ кому угодно, только не нашей стране» 18 ЧАСОВ НАЗАД

Тренер столкнулся с непониманием и негативной реакцией сограждан.

«Вообще не смешно, слабоумие чистой воды. Выложи фото достойных 9 мая быть в форме победителей», – написал в комментариях один из юзеров.

«Это неправильно, так нельзя. Станислав Саламович, очень разочаровали. Дедов бы лучше своих показали, рассказали о них, а это…», – написала другая пользовательница.

«Зачем так сделали? Вы совсем другая команда. Вы же и сотой доли не нюхали того, что пришлось испытать нашим дедам и прадедам. Зачем глумитесь?» – спросил фолловер Черчесова.

После массового возмущения осетинский тренер закрыл комментарии под записью, но не удалил саму фотографию. Тогда фанаты пришли в предыдущий пост и раскритиковали его поступок там.

Станислав Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. Он довел национальную команду до четвертьфинала домашнего ЧМ-2018.

На момент написания новости на инстаграм Черчесова подписано 127 тысяч аккаунтов. Сам тренер читает лишь двоих – РФС и сборную России.

Черчесов: «Коронавирус победим! Мы же из Советского Союза»

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте

Чемпионат России Ари: «Для меня 9 мая – один из главных дней в году» 04/07/2019 В 22:38