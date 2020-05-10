Станислав Черчесов, День Победы
Фото: Instagram
Улетел в космос.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов 9 мая поздравил соотечественников с Днем Победы.
Он выложил в инстаграм коллаж, на котором он, Владимир Габулов, Александр Головин, Федор Смолов и Федор Кудряшов одеты в военную форму. «С юбилеем Великой Победы!» – написал под фотографией Черчесов.
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Тренер столкнулся с непониманием и негативной реакцией сограждан.
«Вообще не смешно, слабоумие чистой воды. Выложи фото достойных 9 мая быть в форме победителей», – написал в комментариях один из юзеров.
«Это неправильно, так нельзя. Станислав Саламович, очень разочаровали. Дедов бы лучше своих показали, рассказали о них, а это…», – написала другая пользовательница.
«Зачем так сделали? Вы совсем другая команда. Вы же и сотой доли не нюхали того, что пришлось испытать нашим дедам и прадедам. Зачем глумитесь?» – спросил фолловер Черчесова.
После массового возмущения осетинский тренер закрыл комментарии под записью, но не удалил саму фотографию. Тогда фанаты пришли в предыдущий пост и раскритиковали его поступок там.
- Станислав Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. Он довел национальную команду до четвертьфинала домашнего ЧМ-2018.
- На момент написания новости на инстаграм Черчесова подписано 127 тысяч аккаунтов. Сам тренер читает лишь двоих – РФС и сборную России.
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