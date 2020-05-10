Футбол
Евро-2020

«Выложи фото достойных 9 мая». Черчесов напоролся на критику в инстаграме и закрыл комменты

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Станислав Черчесов, День Победы

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 2 минут

Улетел в космос.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов 9 мая поздравил соотечественников с Днем Победы.

Он выложил в инстаграм коллаж, на котором он, Владимир Габулов, Александр Головин, Федор Смолов и Федор Кудряшов одеты в военную форму. «С юбилеем Великой Победы!» – написал под фотографией Черчесов.

Чемпионат России

Радимов: «Не понимаю тех, кто приписывает победу в ВОВ кому угодно, только не нашей стране»

18 ЧАСОВ НАЗАД

Тренер столкнулся с непониманием и негативной реакцией сограждан.

«Вообще не смешно, слабоумие чистой воды. Выложи фото достойных 9 мая быть в форме победителей», – написал в комментариях один из юзеров.

«Это неправильно, так нельзя. Станислав Саламович, очень разочаровали. Дедов бы лучше своих показали, рассказали о них, а это…», – написала другая пользовательница.

«Зачем так сделали? Вы совсем другая команда. Вы же и сотой доли не нюхали того, что пришлось испытать нашим дедам и прадедам. Зачем глумитесь?» – спросил фолловер Черчесова.

После массового возмущения осетинский тренер закрыл комментарии под записью, но не удалил саму фотографию. Тогда фанаты пришли в предыдущий пост и раскритиковали его поступок там.

  • Станислав Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. Он довел национальную команду до четвертьфинала домашнего ЧМ-2018.
  • На момент написания новости на инстаграм Черчесова подписано 127 тысяч аккаунтов. Сам тренер читает лишь двоих – РФС и сборную России.

Черчесов: «Коронавирус победим! Мы же из Советского Союза»

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте

Чемпионат России

Ари: «Для меня 9 мая – один из главных дней в году»

04/07/2019 В 22:38
Футбол

Черчесов: «Коронавирус победим! Мы же из Советского Союза»

08/04/2020 В 20:47
По теме
ФутболЕвро-2020РоссияСтанислав Черчесов
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Последние видео

Тренды

Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалТест: вспомни хозяина чемпионата Европы
Следующий материалAS: «Реал» на 30% сократит зарплаты игрокам в следующем сезоне, Рамос и Бэйл потеряют больше всех