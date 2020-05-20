Испанский коуч остается с бронзовыми призерами ЧМ-2018 и будущими соперниками сборной России.

Главный тренер сборной Бельгии продлил контракт до 2022 года и останется в должности.

Официальный аккаунт сборной креативно сообщил о продлении сотрудничества с помощью видеоролика, в котором капитан команды Эден Азар играет в FIFA. Контракт 46-летнего Мартинеса продлен до 2022 года.

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Мартинес тренирует бельгийцев с 2016 года. На ЧМ-2018 сборная выиграла бронзовые медали, победив Англию в матче за третье место.

Бельгия возглавляет рейтинг ФИФА.

На групповом этапе Евро-2020, перенесенного на 2021-й, Бельгия сыграет с Россией, Данией и Финляндией.

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