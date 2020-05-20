Маркус Рэшфорд, Фил Джонс и Джордан Хендерсон, сборная Англии
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УЕФА пришлось отложить заседание исполкома.
Власти Англии и Нидерландов не дали УЕФА гарантий о готовности проведения матчей Евро-2020, перенесенного на 2021 год.
По информации The Times, по этой причине УЕФА отложил заседание исполкома. Матчи были запланированы в Лондоне на «Уэмбли» и в Амстердаме на «Йохан Кройф Арене». Столица Британии должна принять оба полуфинала и финал.
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- Турнир перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
- Помимо Лондона и Амстердама, матчи должны пройти в Санкт-Петербурге, Баку, Будапеште, Мюнхене, Копенгаене, Дублине, Бильбао, Риме, Бухаресте и Глазго.
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