Футбол
Евро-2020

The Times: Лондон и Амстердам не дали гарантий на проведение Евро в 2021-м

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Маркус Рэшфорд, Фил Джонс и Джордан Хендерсон, сборная Англии

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

УЕФА пришлось отложить заседание исполкома.

Власти Англии и Нидерландов не дали УЕФА гарантий о готовности проведения матчей Евро-2020, перенесенного на 2021 год.

По информации The Times, по этой причине УЕФА отложил заседание исполкома. Матчи были запланированы в Лондоне на «Уэмбли» и в Амстердаме на «Йохан Кройф Арене». Столица Британии должна принять оба полуфинала и финал.

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  • Турнир перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
  • Помимо Лондона и Амстердама, матчи должны пройти в Санкт-Петербурге, Баку, Будапеште, Мюнхене, Копенгаене, Дублине, Бильбао, Риме, Бухаресте и Глазго.

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