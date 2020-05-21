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Энрике: «Играть без фанатов еще печальнее, чем танцевать с собственной сестрой»

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Луис Энрике

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 18 минут

Рулевой сборной Испании находит футбол в нынешнем виде странным.

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался по поводу матчей без зрителей.

«Играть без фанатов – это еще печальнее, чем танцевать с собственной сестрой. Я видел несколько матчей Бундеслиги на выходных, и это было ужасно. Ты слышишь абсолютно все, все оскорбления. Так теряется интимность лучших моментов.

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Впрочем, до матчей с болельщиками нам нужно проделать еще длинный путь. Я понимаю, что игры без зрителей могут помочь людям справиться с ограничениями. Но смотреть футбол в таких обстоятельствах – это странно.

Если бы я был игроком, я бы хотел вернуться на поле как можно скорее. Я бы не боялся. Лично я не беспокоюсь о вирусе, но я знаю, что он может повлиять на пожилых людей и людей с ослабленным здоровьем. Как тренер я хочу, чтобы футбол вернулся», – цитирует Энрике ESPN.

  • Бундеслига вернулась после паузы, вызванной пандемией коронавируса, 16 мая.
  • В июне к играм должны вернуться остальные чемпионаты большой пятерки, кроме первенства Франции. Оно было завершено без доигровки, чемпионом признали «ПСЖ».

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