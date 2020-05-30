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«Я проехал 96 км на велосипеде». Куман рассказал, что привело его к сердечному приступу

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Роналд Куман

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 43 минут

После длительной велотренировки коуч оказался в больнице.

Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман рассказал, как в начале мая попал в больницу с сердечным приступом.

«Я проехал 96 километров на велосипеде вместе с другом и вернулся домой уставшим. Когда отдыхал, грудь болела, я стал потеть и побледнел. К счастью, дома была жена, мы вызывали скорую помощь, и врачи немедленно приняли меры. Была заблокирована центральная коронарная артерия.

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Мой отец умер в 75 лет от остановки сердца – эта болезнь присутствует в моей семье. Но я думал, что смогу справиться, я был полностью здоров. В марте я записывался на обследование, но его перенесли из-за коронавируса. Хотелось бы знать, сколько людей погибло из-за перенесенных по этой причине операций», – цитирует 53-летнего Кумана RTL.

  • Куман возглавил сборную Нидерландов в феврале 2018 года и вывел команду на Евро-2020.
  • В бытность футболистом он выиграл с «оранжевыми» чемпионат Европы 1988 года.

Чемпионат Нидерландов завершен без объявления чемпиона

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