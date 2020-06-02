Тренер поделился скорректированными планами команды.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о планах команды на 2020 год: Евро-2020 перенесли на 2021-й из-за пандемии коронавируса, а состоятся ли осенние матчи Лиги наций, пока неясно.

«Есть вероятность, что за три сбора вместо шести игр мы сыграем восемь. Планируется, что в сентябре будут те же две игры, а в октябре и ноябре добавятся те, что мы в марте не сыграли. Во всяком случае моя просьба Алаеву – если будут обсуждать в УЕФА – чтобы контрольный матч был первым и добавили 1-2 дня, чтобы уместить все игры.

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Соперники у нас есть – Швеция и Молдавия, хотелось бы с ними сыграть, но готовы ли они? Хотелось бы уже выйти в офис и обсудить эту ситуацию», – сказал 56-летний Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

В марте Россия должна была сыграть со Швецией и Молдавией, в июне – с Польшей и Сербией.

В групповом этапе перенесенного Евро-2020 сборная попала на Бельгию, Данию и Финляндию.

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