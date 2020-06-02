В топ-5 попали сразу два мяча Андрея Аршавина.

Сборная России в инстаграме подвела итоги голосования среди болельщиков. Им было предложено выбрать лучший гол национальной команды на чемпионатах Европы.

Первое место в голосовании занял гол Романа Павлюченко, забитый в ворота сборной Чехии на Евро-2012. Удар Романа опередил голы Андрея Аршавина шведам и голландцам на Евро-2008, гол Василия Березуцкого англичанам на Евро-2016 и его собственный гол в ворота сборной Голландии на Евро-2008.

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Опрос Какой самый крутой гол сборной России на Евро? Аршавина шведам (2008-й) Аршавина голландцам (2008-й) Павлюченко голландцам (2008-й) Павлюченко чехам (2012-й) Березуцкого англичанам (2016-й) Мне запомнился другой гол

На Евро-2012 Россия в первом матче группового этапа разгромила Чехию со счетом 4:1.

Затем команда Дика Адвоката сыграла вничью с Польшей, уступила Греции и покинула турнир.

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