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Фанаты сборной России выбрали лучший гол команды на Евро

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Сборная России на Евро-2008

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 5 минут

В топ-5 попали сразу два мяча Андрея Аршавина.

Сборная России в инстаграме подвела итоги голосования среди болельщиков. Им было предложено выбрать лучший гол национальной команды на чемпионатах Европы.

Первое место в голосовании занял гол Романа Павлюченко, забитый в ворота сборной Чехии на Евро-2012. Удар Романа опередил голы Андрея Аршавина шведам и голландцам на Евро-2008, гол Василия Березуцкого англичанам на Евро-2016 и его собственный гол в ворота сборной Голландии на Евро-2008.

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Опрос
Какой самый крутой гол сборной России на Евро?
Аршавина шведам (2008-й)
Аршавина голландцам (2008-й)
Павлюченко голландцам (2008-й)
Павлюченко чехам (2012-й)
Березуцкого англичанам (2016-й)
Мне запомнился другой гол
  • На Евро-2012 Россия в первом матче группового этапа разгромила Чехию со счетом 4:1.
  • Затем команда Дика Адвоката сыграла вничью с Польшей, уступила Греции и покинула турнир.

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