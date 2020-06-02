Сборная России на Евро-2008
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В топ-5 попали сразу два мяча Андрея Аршавина.
Сборная России в инстаграме подвела итоги голосования среди болельщиков. Им было предложено выбрать лучший гол национальной команды на чемпионатах Европы.
Первое место в голосовании занял гол Романа Павлюченко, забитый в ворота сборной Чехии на Евро-2012. Удар Романа опередил голы Андрея Аршавина шведам и голландцам на Евро-2008, гол Василия Березуцкого англичанам на Евро-2016 и его собственный гол в ворота сборной Голландии на Евро-2008.
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- На Евро-2012 Россия в первом матче группового этапа разгромила Чехию со счетом 4:1.
- Затем команда Дика Адвоката сыграла вничью с Польшей, уступила Греции и покинула турнир.
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