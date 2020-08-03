Footy Headlines показал обновленную форму сборной России

Первая попытка от adidas обернулась конфузом, но теперь все в порядке.

Сайт Footy Headlines опубликовал фотографии новой формы сборной России.

На фото представлены домашний и выездной комплекты. Домашняя футболка выполнена в красном цвете с белыми полосами на рукавах, воротнике и плечах. Выездное джерси – белого цвета с горизонтальными полосами синего и красного цвета на груди, а также на рукавах.

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Производителем формы для команды Станислава Черчесова стала компания adidas.

В октябре прошлого года adidas уже представил форму сборной России, после чего многие выразили недовольство перевернутым флагом РФ на рукавах. В связи с этим команда играла в старом комплекте.

«Это неликвид». Что не так с новой формой сборной России от adidas

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