Евро-2012 – главное разочарование в истории сборной России. Дик Адвокат круто оживил парней после Марибора-2009, команда уверенно отобралась на чемпионат Европы, а там в первом туре истерзала чехов – 4:1. Дальше началось безумие: западные медиа назвали Россию фаворитом турнира, болельщики искали отели минимум до полуфинала, а игроки сборной окончательно поверили, что бронза Евро-2008 – не случайность.

Все закончилось предельно жалко: Россия сгоняла вничью с Польшей и должна была не проиграть Греции в последнем туре. Коэффициенты на триумф греков зашкаливали, но команда Адвоката выдала настолько чудовищный матч, что уступила 0:1 и заслуженно вылетела.

Евро-2012 Аршавин – про скандал на Евро-2012: «Нужен был козел отпущения» 7 ЧАСОВ НАЗАД

Всего за десять дней сборная прошла путь от претендента на золото до главного лузера турнира. Босс РФС Сергей Фурсенко исчез почти сразу после Евро – его волшебная программа по развитию русского футбола тут же загнулась. Дика Адвоката проклинали и называли рвачом: например, Юрий Дудь прямо в радиоэфире исполнил для экс-коуча «Давай, до свидания». Администраторов сборной хейтили за то, что они взяли гостиницу в центре Варшавы: разве можно сосредоточиться в таких условиях?

Но больше всего прилетело игрокам, а конкретно – капитану Аршавину. Если остальных футболистов традиционно называли кривоногими и вспоминали все шутки из КВН, то Андрей Сергеевич влип по полной.

Андрей Аршавин на фоне празднующих греков на Евро-2012 Фото: Getty Images

Дело было так. В ночь после греков расстроенная и обозленная сборная выгрузилась в отель «Бристоль»: опустошенные игроки хотели элементарно отдохнуть, отоспаться и как-то пережить вылет с Евро. Вместо этого их встретили богатые российские фанаты, которым безумно хотелось узнать, почему команда так смачно провалилась.

Среди блатных болельщиков затесался и Антон Беляков, депутат из «Единой России». Он приехал в «Бристоль» за извинениями – его смутило, что никто из игроков не попросил прощения. «Блин, ну вы слажали. Не оправдали ожиданий», – бубнил Беляков прямо в лицо Аршавину. И тут Андрей уточнил: «Чьи были ожидания – ваши или наши? Если мы не оправдали ваши ожидания, то это ваши проблемы».

Легендарный диалог записали на видео – отвратительное качество ролика не помешало ему собрать сотни тысяч просмотров. Аршавина тут же признали самым зажравшимся толстым котом, которому вообще не стыдно за такой результат на Евро. Позже Андрей робко извинился, но его уже никто не слушал – он стал самым ненавистным игроком страны.

«Хоть и болею за Зенит 40 лет, но после таких слов уважения к Аршавину не будет, каким бы игроком он не был. Человеком надо быть в первую очередь», – одна из самых заплюсованных реплик на Sports.ru. Другой комментатор на том же сайте написал пророческие слова: «Кто бы ни стал новым главным тренером, я надеюсь, что он навсегда отцепит от сборной эту розовощекую писклю».

Параллельно сборную мочил тот же депутат Беляков. Антон написал в ЖЖ, что ему в принципе не понравилась реакция игроков и тренеров на вылет. Например, Адвокат, Широков и Жирков якобы огрызались на болельщиков в отеле, причем Юрий Валентинович даже приказал им заткнуться. Аршавин в это время вальяжно сидел на диване, закинув ногу на подлокотник: Белякова страшно взбесила эта расслабленная поза, поэтому он и пошел читать капитану нотации.

Уже тогда появились мнения, что депутат и другие богачи вели себя некорректно. Журналист «Совспорта» Александр Зильберт вспоминал: «Пьяные, хамоватые и крайне обеспеченные болельщики (другие и не могут жить в этой же гостинице, где номер стоит порядка 600 евро) прямо в лицо оскорбляли и унижали российских игроков. Статус элитных постояльцев, видимо, был столь высок (один из них козырял титулом депутата Государственной думы), что даже присутствовавшие при инциденте представители службы безопасности РФС не могли с этим толком ничего поделать. В результате футболистам, в частности, Аршавину и Шаронову, приходилось самим отстаивать свои честь и достоинство. Чуть до драки не дошло».

Разумеется, вменяемая реплика Зильберта тут же утонула в хейте и риторических вопросах. «Наши ожидания – наши проблемы? А у вас что, нет ожиданий? А вы что, не за страну играете?» – соцсети бурлили такими комментами.

Кроме того, Аршавину сразу вспомнили рекламу чипсов и назвали чипсоедом, а депутат (и великий маркетолог) Беляков даже нашел статистику: якобы продажи Lay's резко упали после краха сборной. Подтверждений у этой информации не было, но тогда всему верили на слово. Капитана сборной просто уничтожили. Забылось все: от крутых матчей за «Зенит» до эпического Евро-2008 и покера на «Энфилде». Аршавин стал изгоем.

После Адвоката тренером сборной назначили Фабио Капелло. Итальянец взял Аршавина на товарищеский матч против Кот-д'Ивуара, там Андрея люто освистали, и Фабио понял: этого парня разумнее не приглашать, чтобы никого не злить. Карьера экс-капитана плавно загнулась: он лишился важного стимула (в сборную больше не позвали), досидел контракт в «Арсенале» и вернулся в Россию.

Сейчас уже можно сказать: истерия после Евро-2012 надломила карьеру Андрея. Он и сам это понимает: «В жизни у меня всегда так было, даже в той же «Смене». Если выигрывали – выигрывала команда, если проигрывали – проигрывал Аршавин. В последнем матче за сборную России было очень неприятно, когда гудел и свистел весь стадион. Неприятно и противно. Но я не мог это перебороть». Еще Андрей сравнивал свой случай с разборкой в кафе «Кофемания»: «Депутат Беляков обыграл меня, а Пак – Кокорина. Депутаты против футболистов, счет – 2:0».

Самое удивительное, что спустя восемь лет фраза «Ваши ожидания – ваши проблемы» больше не вызывает ярость. Наоборот, даже хейтеры Аршавина признают: он был предельно логичен, лаконичен и справедлив. Судя по всему, в 2012-м Андрея возненавидели не только за содержание цитаты, но и за форму: он не извинялся, сидел слишком расслабленно, говорил чуть ли не с наездом – болельщики считали, что после таких поражений нужно вести себя поскромнее.

В 2020 году пора признать: Аршавин точно не заслуживал адского свиста и тотального презрения. Получается, карьеру Андрея в сборной оборвали люди, которые думали, что команда не выкладывалась на Евро и не парилась из-за вылета. Безумно жаль, что Капелло оказался конформистом и прислушался к мнению тех, кто совершенно не разбирается в футболе.

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