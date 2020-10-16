Пандемия серьезно ударила по футболу и уже лишила нас Евро-2020. Первенство континента перенесли на следующее лето, но новая волна коронавируса может внести дальнейшие поправки в ивент.

В ночь с четверга на пятницу The Sun опубликовал материал о возможном сокращении стран-хозяев. Под санкции, кажется, вновь попадет Россия.

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Что пишут англичане

Журналисты The Sun уверены, что в сложившейся ситуации невозможно провести Евро в первоначальном варианте – число городов-хозяев (сейчас 12) будет сокращено. Главными кандидатами на отсеивание стали Санкт-Петербург, Баку и Бильбао. Азербайджан встал под вопросом из-за конфликта в Нагорном Карабахе, а в Испании возникли проблемы с продажей билетов на матчи Евро. При этом позицию по Санкт-Петербургу британцы ничем не подкрепили – никакого довода против русского города нет.

«Газпром Арена» («Крестовский»), Санкт-Петербург, Россия Фото: Getty Images

Ранее английские таблоиды уже выступали против чемпионата мира-2018, но, несмотря на их новости о бойкоте и отмене, турнир прошел успешно. Вполне возможно, британцы по инерции выступают против больших турниров в России.

«В худшем случае ивент проведут в одной стране с использованием четырех стадионов», – добавили журналисты, явно намекая на Англию и «Уэмбли».

Что говорят в УЕФА

Но у The Sun не все такое желтое, как могло показаться изначально. Оперативный комментарий главы УЕФА Александра Чеферин подтвердил возможный вариант с сокращением числа хозяев.

«Конечно, мы обеспокоены ситуацией [вокруг коронавируса], но уверяем, что турнир состоится. Планируется, что Евро будет именно таким, какой он есть сейчас. Но я должен сказать, что вместо 12 стран мы можем провести чемпионат в 11, восьми, пяти или даже одной стране», – цитирует Чеферина ESPN.

Босс УЕФА добавил, что в организации пока нет решения по тому, пройдет ли турнир со зрителями или без.

Джордан Пикфорд, сборная Англии Фото: Getty Images

Что говорят в России

Вероятность исключения Санкт-Петербурга из числа хозяев Евро прокомментировал генеральный директор оргкомитета санкт-петербургской заявки Алексей Сорокин.

«Продолжаем в установленном порядке готовиться к проведению матчей Евро. Находимся в постоянном контакте с УЕФА, не так давно провели с ними круглый стол, посвященный потенциальному развитию событий. Никаких оснований под этими слухами нет», – сказал Сорокин ТАСС.

В Санкт-Петербурге должны состояться четыре матча Евро: три встречи группового этапа, включая две игры сборной России, и четвертьфинал.

Евро пройдет с июня по июль 2021 года.

Россия выступит в группе В вместе с Данией, Финляндией и Бельгией.

Финал турнира планируется на «Уэмбли».

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