Россия может стать местом проведения Евро-2021, который был перенесен на год вперед из-за пандемии коронавируса.

УЕФА не хочет проводить турнир в 12 странах, как это было первоначально запланировано. По мнению Le Parisien, Россия – фаворит и идеальное место для переноса ивента.

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В качестве плюсов французский источник назвал лучшую инфраструктуру, оставшуюся после ЧМ-2018. Также в России, в отличие от многих других стран, отмечен низкий уровень заражения коронавирусом – за 9 месяцев в стране от COVID-19 умерли 29 тысяч человек при 1,6 млн заболевших. В УЕФА не подтвердили, но и не опровергли данную информацию.

«В настоящий момент нет никаких изменений относительно того, о чем говорил президент Александер Чеферин в середине октября. Сейчас УЕФА планирует провести Евро-2020 именно в том формате, что планировался изначально. У нас нет плана «Б» на текущий момент. Мы внимательно следим за ситуацией и ждем.

Однако, несмотря на это, мы не исключаем варианта, при котором Евро-2020 может пройти не в 12 странах, а в 11. Или в восьми, или в пяти, или даже в одной. Об этом ранее уже говорил президент Чеферин», – заявили в пресс-службе УЕФА сайту Metaratings.ru.

Ранее УЕФА хотел перенести Евро-2021 в Азербайджан, но от этой идеи отказались из-за войны в Карабахе.

Россия уже квалифицировалась на турнир и должна сыграть в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

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