12 ноября состоялись четыре заключительных матча квалификации к Евро, по итогам которых определились все участники финальной части турнира.

Северная Македония переиграла Грузию (1:0) и благодаря этому первые сыграет в финальной части европейского первенства. Венгрия на 88-й и 92-й минутах забила Исландии, ушла от поражения и пробилась на Евро во второй раз за 44 года.

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Также на турнир в последний момент отобрались сборные Шотландии (обыграла Сербию в серии пенальти) и Словакии (победили в дополнительное время Северную Ирландию, 2:1). Группы Евро теперь выглядят следующим образом:

Группа A: Италия, Турция, Уэльс, Швейцария.

Группа B: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия.

Группа C: Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония.

Группа D: Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия.

Группа E: Испания, Швеция, Польша, Словакия.

Группа F: Венгрия, Португалия, Франция, Германия.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Изначально турнир планировалось провести в 12 городах Европы, но ситуация с COVID-19 может вынудить УЕФА перенести соревнование в одну страну.

По данным французских медиа, Россия – главный претендент на проведение Евро-2020.

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