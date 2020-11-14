Футбольная ассоциация Англии (FA) уже начала переговоры с УЕФА и ожидает, что окончательное решение будет принято в течение двух месяцев, сообщает Daily Mail. Источник отмечает, что планом «А» УЕФА до сих пор считает проведение турнира в 12 европейских городах, но из-за пандемии коронавируса прорабатывает другие варианты. Один из них – Великобритания.