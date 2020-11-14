Великобритания включилась в борьбу за право единолично принять перенесенный Евро-2020 летом 2021 года.
Футбольная ассоциация Англии (FA) уже начала переговоры с УЕФА и ожидает, что окончательное решение будет принято в течение двух месяцев, сообщает Daily Mail. Источник отмечает, что планом «А» УЕФА до сих пор считает проведение турнира в 12 европейских городах, но из-за пандемии коронавируса прорабатывает другие варианты. Один из них – Великобритания.
Евро-2020
Венгрия выбила Исландию, Грузия не прошла. Определились все участники Евро-2020
- Ранее сообщалось, что единственной хозяйкой Евро может стать Россия.
- Новые сроки проведения турнира – с 11 июня по 11 июля 2021 года. Несколько матчей должны пройти в Санкт-Петербурге.
Евро-2020
УЕФА не хочет проводить Евро-2021 в 12 странах и может перенести турнир в Россию (Le Parisien)
Евро-2020
Англичане опять против России. Уверены, что у Санкт-Петербурга отберут Евро