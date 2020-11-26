В РФС заявили, что Станислав Черчесов останется главным тренером сборной России, несмотря на неудачные выступления в заключительной части группового этапа Лиги наций.

«Вопрос об отставке не стоит. Результаты не могут оставлять приятного впечатления, но в РФС пока есть полное доверие к Черчесову и его штабу. Резких движений не будет, и Черчесов останется до окончания чемпионата Европы.

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В РФС понимают озабоченность общественности, но существует проблема в готовности игроков. Некоторые клубы на сегодняшний день не могут обеспечить должный уровень подготовки игроков. Это связано с тем, что одних игроков подводят к определенным датам и матчам, которые нужны клубам», – цитирует «Чемпионат» анонимный источник в РФС.

В заключительных матчах Лиги наций Россия проиграла Турции (2:3) и разгромно Сербии (0:5).

Команда сохранила место в Лиге B.

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