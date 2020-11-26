В РФС заявили, что Станислав Черчесов останется главным тренером сборной России, несмотря на неудачные выступления в заключительной части группового этапа Лиги наций.
«Вопрос об отставке не стоит. Результаты не могут оставлять приятного впечатления, но в РФС пока есть полное доверие к Черчесову и его штабу. Резких движений не будет, и Черчесов останется до окончания чемпионата Европы.
В РФС понимают озабоченность общественности, но существует проблема в готовности игроков. Некоторые клубы на сегодняшний день не могут обеспечить должный уровень подготовки игроков. Это связано с тем, что одних игроков подводят к определенным датам и матчам, которые нужны клубам», – цитирует «Чемпионат» анонимный источник в РФС.
- В заключительных матчах Лиги наций Россия проиграла Турции (2:3) и разгромно Сербии (0:5).
- Команда сохранила место в Лиге B.