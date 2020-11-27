Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович объявил о готовности вернуться в сборную Швеции и уже провел встречу с главным тренером команды Янне Андерссоном.
«Когда Златан заявил, что он готов играть за сборную, было важно встретиться и обсудить это как можно скорее. Я рад, что удалось организовать встречу так быстро. Все прошло хорошо и плодотворно, мы продолжаем диалог», – приводит слова Андерссона официальный сайт шведского футбольного союза.
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- 38-летний Ибрагимович не играл за сборную с 2016 года.
- Всего он провел 109 матчей за национальную команду, забив 61 мяч.
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