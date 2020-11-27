Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович объявил о готовности вернуться в сборную Швеции и уже провел встречу с главным тренером команды Янне Андерссоном.

«Когда Златан заявил, что он готов играть за сборную, было важно встретиться и обсудить это как можно скорее. Я рад, что удалось организовать встречу так быстро. Все прошло хорошо и плодотворно, мы продолжаем диалог», – приводит слова Андерссона официальный сайт шведского футбольного союза.