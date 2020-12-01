В начале марта УЕФА решит, допускать ли болельщиков на трибуны во время матчей чемпионата Европы. Об этом рассказал гендиректор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

«Будет выработано три сценария проведения, это в равной степени относится ко всем городам. Крайне нежелательный для нас сценарий – без зрителей. Есть сценарий с проведением в полном масштабе. А также есть вариант промежуточный с ограничением по количеству зрителей на трибунах. Какое ограничение будет, мы узнаем в начале марта, когда УЕФА примет решение по формату чемпионата Европы. На сегодняшний день никаких фундаментальных решений УЕФА не наблюдается.

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Скорее всего, решение будет приурочено к исполкому, – сказал Сорокин «РИА Новостям». – Мы готовимся к разным сценариям проведения, но надеемся, конечно, на полномасштабное проведение. Надеемся, что пандемия угаснет, и вакцинация позволит нам насладиться футболом в полной мере.

Чемпионат Европы пройдет в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Некоторые европейские лиги до сих пор проводят матчи без зрителей.

«Зенит» решил не допускать болельщиков на матч с «Уралом», но на игре с «Боруссией» зрители будут.

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