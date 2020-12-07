Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев считает, что тренеры национальной команды правильно поставили задачу на предстоящий чемпионат Европы.

«Я прочитал недавно, что тренерский состав поставил задачи быть в призерах чемпионата Европы. Это правильные амбициозные задачи, они сориентировали игроков на достижение больших результатов, – цитирует Газзаева официальный сайт оргкомитета Евро-2020. – По-другому в национальной сборной работать нельзя. Сборная – лицо нашего футбола, и оно должно выглядеть уверенно и с точки зрения результата, и с точки зрения самой игры.

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Тренеры ведут большую работу, просматривают игроков, все-таки Евро – это совсем иной уровень. И мы должны надеяться, что наша команда выступит не хуже, чем на ЧМ-2018. Для этого есть все основания», – заключил Газзаев.

  • Евро-2020 пройдет в летом 2021 года. Турнир примут 12 европейских городов (в том числе Санкт-Петербург), однако это число может сократиться из эпидемиологической обстановки.
  • Соперниками России на групповом этапе станут Бельгия, Дания и Финляндия.

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