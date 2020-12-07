«Я прочитал недавно, что тренерский состав поставил задачи быть в призерах чемпионата Европы. Это правильные амбициозные задачи, они сориентировали игроков на достижение больших результатов, – цитирует Газзаева официальный сайт оргкомитета Евро-2020. – По-другому в национальной сборной работать нельзя. Сборная – лицо нашего футбола, и оно должно выглядеть уверенно и с точки зрения результата, и с точки зрения самой игры.