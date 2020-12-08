После разгрома в Сербии на Станислава Черчесова набросились журналисты и комментаторы. На пресс-конференции после игры у него неожиданно спросили, не думал ли он уйти со скамейки, как Ярцев. Главный тренер ответил жестко.

Потом был час на «Матч ТВ» под выстрелами Казанского, Губерниева и дротиками Черданцева. Станислав Саламович морщился, злился, но отвечал. 7 декабря комик Дмитрий Позов в ютьюб-канале сборной России сказал тренеру, что он «оправдывался» за поражение от Сербии. Черчесову это очень не понравилось. Но он все равно ответил. Правда, в жесткой и даже грубой манере.

Лига наций 0:5 от Сербии – шикарный результат. Черчесов больше не царь 19/11/2020 В 10:00

Мы все примерно представляем, какой Черчесов тренер. Но мало знаем о Черчесове-человеке. И чтобы понять лучше, сформулировали четыре вопроса о его личности и задали их четырем людям, которые в разных качествах пересекались с 57-летним специалистом.

Александр Мостовой

Играл с Черчесовым в «Спартаке» и сборной России

– Станиславу Саламовичу трудно воспринимать точку зрения, которая не совпадает с его?

– У Стаса есть такая черта характера. Но не только у него. Многое зависит от того, кто задает вопросы и что спрашивает. Понятно, что блогер может чем-то у него поинтересоваться, но не забывайте, что профессия новая. Конечно, Станиславу проще общаться с профессионалами. Важно учитывать особенности характера, он у него просто другой: суровый и своеобразный. Мне, например, проще было бы общаться с блогерами. Воспринял бы многое с юмором.

Но сейчас я в целом бы говорил об обстановке вокруг команды. Когда есть результаты, нашу команду делают героями, хотя многие не понимают за что. Это было неправильно.

Александр Мостовой Фото: Getty Images

– Позволительно с ним спорить?

– Станислав был вратарем, а они всегда отличались неким своеобразием. Это относится не ко всем, но Черчесова был и остался самим собой. Кто-то общается и принимает его, кто-то – нет. У нас всегда были хорошие отношения, прожили 2,5 года в одном номере. Я понимал, в чем его особенности. И старался относиться к этому нормально. Но были и те, кто не мог с ним общаться.

– Чего он не приемлет в общении?

– Все индивидуально. У вратарей же тоже сложные периоды бывают, у них в принципе сложная судьба. Я всегда находил общий язык. Конечно, мы знали, что Стас воспринимает не все шутки. Еще бывает такое, что люди, получив высокую должность, начинают смотреть на остальных слегка иначе. Это касается многих. Возможно, в этом случае такой момент тоже имеет место быть. Но у меня, опять же, с ним все нормально. Я могу прямо сейчас написать ему и спросить: «Стас, как дела?» Мы периодически общаемся, переписываемся.

– Сейчас он не перегибает палку?

– Не назвал бы это так, во-первых, я этого интервью не видел. Мне пересказывали. Но, конечно, там все шло не совсем так, как должно было быть. Я об этом уже говорил. Когда есть результат, все тебя гладят по головке, все хотят пожать руку, обнять, поцеловать. Когда нет – все совсем иначе.

Иван Жидков

Главный редактор «Спорт День за Днем», автор книги «Черчесов: Стани, Стас, Саламыч»

– Станиславу Саламовичу трудно воспринимать точку зрения, которая не совпадает с его?

– Черчесов в принципе привык говорить о футболе на профессиональном уровне. И когда он понимает или предугадывает, что перед ним человек, который не готов к такому, это вызывает у него раздражение. Сюда надо добавить в целом агрессивное инфополе, перенасыщенное заголовками и мнениями всех подряд. Это обостряет настороженное отношение. Особенно, если он видит кого-то в первый или второй раз жизни. Тренеры всегда настороженно относятся к незнакомым.

Если брать вчерашнюю историю [с Дмитрием Позовым], то, думаю, Станислава Саламовича может раздражать слово «оправдываться». Учитывая, что он, как и я, вероятно впервые узнал о комике, который это произнес. Я так понимаю, Черчесов не особо смотрит канал ТНТ, поэтому логично не понял такой оценки от человека, которого впервые видит. Получается, человек дал категоричную оценку по теме, в которой не разбирается. Это все равно, если бы Черчесов стал говорить, что комик неправильно подходит к микрофону.

Общаясь с Черчесовым «под запись», действительно нужно выбирать слова, если не хочешь нарваться на раздраженную реакцию. Но это, в принципе, можно сказать о ком угодно. Другое дело, что всегда есть возможность доказать, что ты не тот, за кого он тебя принял.

– Позволительно с ним спорить?

– Позволительно и нужно. Но только используя профессиональные аргументы, которые будут иметь отношение к вопросу. Он не приемлет некомпетентности. Даже Йоахим Лев уже сказал, что ему надоело отвечать каждому скворечнику. Черчесов не любит непрофессиональных мнений. При этом, если разговор конструктивный, он может что-то для себя уловить из дискуссий с журналистами. Если он понимает, что ты пытаешься погрузиться в вопрос, может взять на заметку. Он внимательно слушает чужие доводы. Если это будет говорить комик с экрана одно, если люди из футбола – другое.

– Чего он не приемлет в общении?

– Он не будет оценивать конкретных игроков. Хотя вот после матча с «Локомотивом» Слуцкий оценил, но никто об этом ничего не говорил. У него может вызывать раздражение вопрос, почему в сборную вызван тот или иной игрок. Не терпит вопросы, которые заданы с претензией на скандальность или не связанные напрямую с его полем деятельности. Он, кстати, так и не ходил ни разу к Урганту, хотя ему поступало соответствующее предложение. Четкое убеждение Черчесова: тренер публично должен рассуждать только о футболе.

– Сейчас он не перегибает палку?

– Я Станислава Саламовича прошел. Хотя и у меня был период удивления и непонимания, об этом можно прочитать в книге. Я видел много его пресс-конференций и интервью, поэтому изучил, как ходят у него фигуры. Для меня удивительно, когда говорят, что никто не понял, чего он хотел сказать. Возможно, ему не всегда правильно удается донести свои мысли, но, если немного попытаться углубиться в вопрос, это сделать можно. Просто ни у кого нет времени думать.



Не готов заниматься лекциями для 57-летнего человека и говорить, как ему нужно себя вести. Он такой, какой он есть. Работает, как умеет. Если общается таким образом, значит, убежден, что все делает правильно. Значит, ему все равно, как на это отреагируют. Он имеет на это право. В конце концов, это только его проблема, а не тех, с кем он разговаривает.

Борис Игнатьев

Тренировал Черчесова в сборной России

– Станиславу Саламовичу трудно воспринимать точку зрения, которая не совпадает с его?

– Вспоминаю один факт из его биографии. Мы поехали с юношеской сборной России на турнир в Ниццу. И перед игрой вышли с ним размяться. У него тогда было своеобразное отношение к ловле мяча. Одной рукой он ловил, другой накрывал. Я как тренер ему говорю: «Стас, может, надо по-другому». И он начинает мне объяснять, почему он прав.

Сейчас в разговорах с ним я часто это вспоминаю. Из черт его характера я отметил бы честность и принципиальность. На самом деле он уже тогда меня в какой-то степени образовывал, защищая свою позицию, которая ему близка. И сейчас вижу все то же самое. Он говорит, что один игрок выступил плохо. Но это и так все знают, но почему-то удивляются. А Черчесов, может, хочет наоборот ему помочь, чтобы он доказал обратное.

Юрий Семин и Борис Игнатьев в «Динамо Киев» Фото: From Official Website

У нас почему-то принято игроков целовать и очень нежно к ним относиться. Это неправильно. Черчесов – производная из старой школы. Плохо играешь – получи, хорошо – получи вдвойне. Да, Стас – не Сергей Лавров. Возможно, ему не хватало такта или выдержки. Но посмотрите, мы проиграли все в еврокубках, показали там свой уровень. И что, продолжать игроков облизывать? Так нельзя.

– Позволительно с ним спорить?

– Когда он играл, много было сильных личностей. Да, он один из самых принципиальных людей, отстаивающих свою позицию на жизненные ситуации, тренировочный процесс. Он всегда был честен перед партнерами. И никогда не перед кем не стелился. Многим он может не нравится, но Стас такой, какой он есть. И не пытается кем-то казаться.

– Чего он не приемлет в общении?

– Так сразу и не скажу. У меня с ним таких моментов не было. Я ему, конечно, могу что-то сказать, как его бывший тренер. За что-то пожурить, но не более того. Конечно, ему, как и всем, не нравилось оставаться на скамейке. Просил всегда объяснить решения.

– Сейчас он не перегибает палку?

– Он отстаивает свою позицию. Можно делать это мягче и дипломатичнее, но не всегда получается. Сейчас он решил главную задачу, выйдя на чемпионат Европы. Он говорит так, как видит. Не крутит, не юлит, все по честному. Думаю, это важно.

Андрей Чернышов

Играл с Черчесовым в «Спартаке» и сборной России

– Станиславу Саламовичу трудно воспринимать точку зрения, которая не совпадает с его?

– Мы достаточно тесно общались со Стасом, с ним всегда было интересно разговаривать. Он всегда был дисциплинированным футболистом, первым выходил на тренировки, последним уходил. Мог пошутить, но в основном всегда был серьезным. Конечно, у него всегда было свое мнение, которое высказывал в открытую. Мог сказать партнерам, тренерам, но в корректной форме.

– Позволительно с ним спорить?

– Стас умел слушать. Доводил до оппонента свою позицию, но в то же время всегда адекватно воспринимал другое мнение. Не было такого, что моя позиция правильная, а другую я слушать не хочу. Думаю, сейчас у него идет некая защитная реакция. Работа тренера – как электрический стул.

– Чего он не приемлет в общении?

– Не знаю, может, у кого-то и были проблемы с ним. У меня никаких проблем не возникало. Последний раз мы общались, когда Стас работал в «Легии». Я не люблю навязываться. Отвлекать по пустякам не имеет смысла. Но если появятся вопросы или нужен будет совет, я всегда могу ему набрать. Уверен, он ответит и проблем не будет.

– Сейчас он не перегибает палку?

– Стаса надо знать. Он вполне мог спровоцировать эту ситуацию, чтобы встряхнуть всех. Я с некоторым из того что он говорит не согласен. Например, по критике конкретных игроков. Это должно проходить либо в раздевалке, либо один на один. Но, возможно, это поможет игрокам более ответственно подходить к работе.



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