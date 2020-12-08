«Когда он играл, много было сильных личностей. Да, он один из самых принципиальных людей, отстаивающих свою позицию на жизненные ситуации, тренировочный процесс. Он всегда был честен перед партнерами. И никогда не перед кем не стелился. Многим он может не нравится, но Стас такой, какой он есть. И не пытается кем-то казаться.