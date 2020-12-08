Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев, под руководством которого выступал Станислав Черчесов, рассказал о его характере.

«Когда он играл, много было сильных личностей. Да, он один из самых принципиальных людей, отстаивающих свою позицию на жизненные ситуации, тренировочный процесс. Он всегда был честен перед партнерами. И никогда не перед кем не стелился. Многим он может не нравится, но Стас такой, какой он есть. И не пытается кем-то казаться.

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Сейчас он отстаивает свою позицию. Можно делать это мягче и дипломатичнее, но не всегда получается. Сейчас он решил главную задачу, выйдя на чемпионат Европы. Он говорит так, как видит. Не крутит, не юлит, все по честному. Думаю, это важно», – рассказал Игнатьев в интервью журналисту Eurosport.ru Дмитрию Зимину.

  • После поражения от Турции (2:3) и Сербии (0:5) в Лиге наций сборная России не вышла в элитный дивизион и опустилась в третью корзину жеребьевки ЧМ-2022.
  • Затем Черчесов дал громкое интервью, в котором раскритиковал футболистов – в частности, Федора Чалова и братьев Миранчуков.

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