Защитник сборной России Федор Кудряшов поделился ожиданиями от Евро-2020, который из-за пандемии коронавируса был перенесен на лето 2021 года.
«Цель на чемпионат Европы – выход в полуфинал. У тренерского штаба будет больше времени на подготовку, и мы проведем намного больше времени вместе. У нас будет время, чтобы детально изучить всех соперников и подготовиться к каждому из них. Уверен, тренерский штаб сборной сделает все возможное, а уже нашей задачей будет просто выполнять то, что будет намечено.
Думаю, если мы объединим наши усилия и будем двигаться в одном направлении, то сможем добиться задачи-минимум, по моему мнению, о которой я говорил, – дойти до полуфинала», – заявил 33-летний Кудряшов в видеоинтервью «Российской газете».
- Кудряшов выступает за турецкий «Антальяспор».
- Вызывается в сборную России с 2016 года.