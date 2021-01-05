«Цель на чемпионат Европы – выход в полуфинал. У тренерского штаба будет больше времени на подготовку, и мы проведем намного больше времени вместе. У нас будет время, чтобы детально изучить всех соперников и подготовиться к каждому из них. Уверен, тренерский штаб сборной сделает все возможное, а уже нашей задачей будет просто выполнять то, что будет намечено.