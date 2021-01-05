Защитник сборной России Федор Кудряшов поделился ожиданиями от Евро-2020, который из-за пандемии коронавируса был перенесен на лето 2021 года.

«Цель на чемпионат Европы – выход в полуфинал. У тренерского штаба будет больше времени на подготовку, и мы проведем намного больше времени вместе. У нас будет время, чтобы детально изучить всех соперников и подготовиться к каждому из них. Уверен, тренерский штаб сборной сделает все возможное, а уже нашей задачей будет просто выполнять то, что будет намечено.

Кубок Турции
Кудряшов привез 2 гола в полуфинале Кубка Турции, и его клуб проиграл 0:4
19/06/2020 В 15:49

Думаю, если мы объединим наши усилия и будем двигаться в одном направлении, то сможем добиться задачи-минимум, по моему мнению, о которой я говорил, – дойти до полуфинала», – заявил 33-летний Кудряшов в видеоинтервью «Российской газете».

  • Кудряшов выступает за турецкий «Антальяспор».
  • Вызывается в сборную России с 2016 года.

Дзюба – в топ-15 лучших бомбардиров Европы

Читай самые горячие спортивные новости в телеграм-канале Eurosport

Чемпионат Турции
Кудряшов перешел в «Антальяспор»
06/01/2020 В 22:47
Евро-2020
Кудряшов – о Евро-2020: «Минимум до полуфинала можем дойти»
28/06/2019 В 21:28