Опубликовано 09/03/2021 в 10:24 GMT | Обновлено 09/03/2021 в 10:34 GMT

Немецкий футбольный союз на официальном сайте сообщил, что главный тренер национальной команды Йоахим Лёв покинет свой пост после Евро-2020. Лёв лично попросил расторгнуть контракт, который действовал до 2022 года.

«Я делаю этот шаг осознанно, полон гордости и огромной благодарности, но в то же время остаюсь очень мотивированным, когда дело касается предстоящего чемпионата Европы», – цитирует Йоахима официальный сайт.

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61-летний специалист работал со сборной с 2006 года, под его руководством Германия выиграла ЧМ-2014 и Кубок Конфедераций-2017, стала серебряным призером Евро-2008 и брала бронзу ЧМ-2010, ЧЕ-2012 и 2016. Преемник Лёва пока неизвестен.

До сборной Германии Йоахим работал в турецких, немецких, швейцарских и австрийских клубах.

На Евро-2021 Бундестим сыграет в одной группе с Францией, Португалией и Венгрией.

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