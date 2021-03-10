Как же все красиво начиналось. В 2004 году энергичный Юрген Клинсманн и его педантичный советник Йоахим Лёв пришли в разрушенную команду, вложили в нее эмоции и интеллект и уже спустя два года представили обновленную сборную Германии с молодыми Швайнштайгером, Ламом и Подольски. Команду, которая феерично взяла бронзу на домашнем ЧМ-2006 и ступила в новый многообещающий этап развития. И – что самое важное в этой истории – этап действительно оказался таким.

Дальше Клинсманна уже не было, но про него и не вспоминали – Лёв сделал команду более строгой, принимал принципиальные решения, вовремя и решительно вносил правки в состав. Изредка тренера спрашивали за самоуправство, но он стабильно выводил Германию минимум в полуфинал каждого футбольного мэйджора и тем самым на все отвечал. Когда есть результат, вопросов обычно нет. Забегая вперед, это и погубило Германию после победы на ЧМ-2014.

Сборная Германии с Йоахимом Лёвом празднует победу на ЧМ-2014 Фото: Getty Images

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Вспомните бразильское лето 2014-го – успех той Германии как раз продиктовали детали. Бундестим стартовала на турнире без лютой уверенности: после разгрома Португалии выдались хиленькая победа над Америкой Клинсманна, вырванная у Ганы ничья и нервный овертайм с Алжиром. Лёв сделал правильные ходы на короткой дистанции в плей-офф, вовремя вернул Лама из опорки на фланг обороны, нашел правильную задачу Швайнштайгеру, модифицировал схему в атаке, подняв с лавки Клозе, и только потом выиграл титул.

Но что такое успех? Иногда это комбинация случайностей, которая делает «Лестер» чемпионом. Гораздо чаще – итог прицельной работы, как и было в Германии начала 00-х. Но всегда и абсолютно всегда – это совпадение факторов, преднамеренное или местами рандомное. Тренер – лишь деталь удачной цепочки, и если одна задача ему далась легко, нет никаких гарантий, что в другие разы все факторы сложатся так же удачно, как прежде.

Титул в Германии восприняли как должную награду системе (и она действительно это заслужила), но успех почему-то забил глаза золотой пылью. Известный немецкий журналист Рафаэль Хонигштайн выпустил книгу «Как Германия переизобрела себя и завоевала мир», и это гордое название стало символом пост-победной эпохи Лёва. Но если ты претендуешь на мировое господство, нужно сразу думать о том, как бы эту власть не потерять.

Йоахим Лёв, сборная Германии Фото: Getty Images

А проблемы в Германии действительно зрели уже тогда – и на административном уровне, и на кадровом, и на уровне тренерских идей, конечно же. Должность президента Немецкого футбольного союза после скандалов с Вольфгангом Нирсбахом, а потом и с его наследником Райнхардом Гринделем, стала для страны главной ассоциацией к слову мошенничество. Футбольные власти больше занималась судами, чем спортивным самокопанием и вдумчивой аналитикой, хотя заниматься было чем.

Во-первых, конвейерный принцип подготовки футболистов привел к проблеме их одноформатности, на которую Лёв жаловался еще после неудачного Евро-2016. Подробнее об этом позднее высказывался Лерой Сане – вингер «Баварии» признался, что детские тренеры критиковали его за неудачные нестандартные и индивидуальные действия, якобы он не думает о команде. Но этой методикой душили не только Сане – в итоге в Германии образовался дефицит креативных футболистов и переизбыток системных. Причем настолько системных, что за границами Германии они теряются при адаптации.

Во-вторых, после нескольких интенсивных волн с качественными молодыми игроками, поток сильно притих. Пусть результат для юниоров и не стоит на первом месте, поговаривают, что и больших талантов стало меньше – из-за этого команды U-17 и U-19 не показывают выдающихся результатов с той же середины 2010-х. Частично вину вешают на немецкие клубы, которые научились зарабатывать на пике славы Бундеслиги 2010-х, скупая и воспитывая ноунеймов из Англии и Франции вместо доверия собственным воспитанникам. Может быть, и сам Лёв решился на отставку, понимая, что его концепция бесконечной смены поколений в Германии скоро упрется в пустое поле, потому что менять Ройса, Гюндогана и Крооса будет еще проблематичнее, чем Мюллера, Боатенга и Хуммельса.

Йоахим Лёв и Томас Мюллер, сборная Германии Фото: Getty Images

Ну и главное: где гарантии, что компас Лёва не сбился? Тренер уделяет будущему слишком много внимания, и вокруг этого всегда стояла острая дискуссия. В 2010 году возрастной, но еще деятельный центрхав Торстен Фрингс выдал дерзкую цитату: «Лёв говорит, что важен спортивный принцип, но на деле это не так. Половина игроков сборной не имеют постоянной практики в клубах, в то время как ведущие игроки этих клубов в сборную не вызываются». Слова, которые в контексте Йоги всегда были и будут актуальны.

Но уровень доверия к решениям Лёва уже не тот. В случае с отказом от далеко не самых возрастных игроков «Баварии», набравших дикую форму при Ханси Флике, и упорным игнорированием Хуммельса в чрезвычайной для сборной ситуации, хочется встать на сторону игроков. После провала на ЧМ-2018 во имя светлого будущего Йоги обязался построить совершенно новую команду, и спустя два года ситуация только хуже – ноябрьские 0:6 от Испании в Лиге наций потребовали очередного экстренного собрания на тему будущего победителя чемпионата мира уже шестилетней давности. Увольнять не стали, но спустя несколько месяцев Лёв все решил сам.

Долгое время после того самого чемпионата мира Лёв держался на аргументе «А кто, если не он?» И действительно, спорить было трудно – Юрген Клопп с Томасом Тухелем увлечены клубными карьерами, Юлиан Нагельсманн слишком молод, да и футбол сборных тактическим гикам его поколения вряд ли интересен. Поэтому идеальным кандидатом на место Лёва сейчас выглядит тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик. Он несколько лет ассистировал Йоги, поддерживал идеями победную кампанию-2014 и создавал правильную атмосферу в сборной. Которой, кстати, тоже не стало – вспомните, например, скандальное прощание и взаимные колкости с Месутом Озилом или вброс Bild о разделении сборной Германии на группировки на ЧМ-2018.

Йоахим Лёв, Ханс-Дитер Флик и Андреас Кёпке на ЧМ-2014 Фото: Getty Images

Но уводить игроков и тренеров у «Баварии» не принято (скорее наоборот), пусть Флик уже и выиграл с ней все, что только можно, и всего за год. Поэтому более реалистичный расклад – с другими кандидатами. Во-первых, в немецкой молодежке давно скучает Штефан Кунц, который выпустил в главную команду пару классов игроков и явно не против поработать с ними на взрослом уровне. Во-вторых, после внезапного срыва сделки с «Миланом» без работы провисает тренер-идеолог Ральф Рангник – за два десятка лет мужчина поставил на ноги в Германии несколько авторских проектов от «Хоффенхайма» до «Лейпцига» и давно достоин более широкого признания. Плюс Рангник всегда комплексно погружается в проекты – это то, что сейчас и требуется.

История Йоахима Лёва в Бундестим учит не останавливаться на достигнутом и не жить будущим, допуская, что планы имеют свойства рушиться. Сейчас Германия снова разобрана, как тогда в 2004-м, когда пришел Лёв. И как тогда в 2004-м, нужно пробовать что-то новое, потому что проблема не только в тренере, но и в системе, которая сложилась вокруг него и поддерживает стресс.

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