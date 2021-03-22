Российский футбольный союз и компания по производству спортивной экипировки adidas представили новую форму первой сборной России.

Презентация прошла в эфире телеканала «Матч ТВ» с участием экс-нападающего «Тоттенхэма» Романа Павлюченко и бывшего вингера «Спартака» Александра Самедова. Параллельно показ состоялся в тиктоке сборной.

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Форма очень напоминает комплект, в которой русские футболисты брали бронзу на чемпионате Европы-2008. На белой футболке на груди идут две полосы, синяя и красная, и таким образом они образуют национальный флаг. Но тогда экипировщиком команды была фирма Nike, теперь же у РФС действующее соглашение с adidas.

В 2019 году дизайнеры попали в скандал с формой национальной команды. Тогда на рукавах красных футболок создатели налепили синюю и белую полосы, из-за чего в РФС раскритиковали этот комплект и назвали его «флагом Сербии».

В новой форме сборная России проведет первый матч уже в среду, 24 марта. На выезде русские футболисты встретятся с Мальтой в отборе на ЧМ-2022.

Также национальная команда сыграет в обновленных комплектах от adidas на Евро-2020. На групповом этапе континентального первенства Россия зарубится с Бельгией, Данией и Финляндией.

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