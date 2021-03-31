Исполнительный комитет УЕФА отменил ограничения на число зрителей на трибунах. 1 октября 2020 года исполком позволил заполнять стадион не более, чем на 30%.
«Поскольку эпидемиологическая ситуация в 55 национальных ассоциациях УЕФА значительно разнится, решение о допустимом количестве зрителей должны принимать исключительно органы местной или государственной власти. Поэтому ограничение УЕФА, разрешающее заполнять стадион максимум на 30%, отменяется.
При этом УЕФА желает принять разумные и ответственные меры, чтобы минимизировать связанные с COVID-19 риски и учесть действующие транспортные ограничения. Потому исполком предложил оставить в силе решение от 1 октября 2020 года, запрещающее болельщикам приезжать на гостевые матчи в турнирах УЕФА, вплоть до финалов клубных соревнований в мае 2021 года, но не включая их», – гласит сообщение на официальном сайте.
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