Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что на Евро-2021 капитаном команды будет Артем Дзюба.

«Капитан сборной – это лидер в раздевалке? Вы говорите и сами себе противоречите. Это же капитан команды, а не капитан болельщиков или капитан экспертов или капитан комментаторов. Это капитан команды. Мы видим, кто в команде может ей управлять. То, что я хочу, это одно. Мы же должны видеть и реагировать на ситуацию.

Если бы меня напрягала ситуация, что у Артема не складываются отношения с некоторыми болельщиками, его бы сейчас не было. Он бы не был капитаном. Я тогда говорил, до этого сбора говорил и сейчас говорю. Капитан команды на чемпионате Европы – Артем Дзюба. Надеюсь, что он будет здоров и готов», – цитирует Черчесова «Матч ТВ»

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Дзюба был выведен из сборной на заключительные матчи Лиги наций в конце 2020 года за скандал с интимным видео. В марте он вернулся на игры отбора ЧМ-2022 и забил три мяча в трех матчах.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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