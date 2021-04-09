УЕФА объявил города, в которых матчи чемпионата Европы по футболу пройдут со зрителями.

В их число вошли Санкт-Петербург, Баку, Бухарест, Будапешт, Лондон, Амстердам, Копенгаген и Глазго.

Максимальная вместимость трибун запланирована в Будапеште: предполагается, что в столице Венгрии матчи посетят 100% зрителей, но со строгими правилами входа на стадион. В Санкт-Петербурге и Баку разрешат заполнять стадионы на 50%, при этом российскому городу допустимое количество зрителей могут увеличить к концу апреля. Лондон, Амстердам, Бухарест, Копенгаген и Глазго откроют трибуны на 25-33%.

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Окончательное решение по Мюнхену, Риму, Бильбао и Дублину будет принято 19 апреля.

Матчи чемпионата Европы пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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