Если взять рейтинг страйкеров чемпионата России и вычеркнуть из него всех легионеров, сфомируется крайне грустный список. Больше десятки ввалили только Дзюба и Соболев, а за ними – гигантская пропасть. Деспот и Берг, Бериша и Понсе, Кабелла и Влашич – все они забили больше, чем почти любой русский форвард. Из-за этой грустной статистики у Черчесова есть целая толпа резервных нападающих, которых в теории можно взять в обойму на Евро.

Например, на игры отбора к ЧМ Стас пригласил разыгравшегося Антона Заболотного и проигнорировал заснувшего Федора Смолова. Сейчас так уже вряд ли получится: Зе чуть поплыл, а Федя забивает в каждом матче и рвется на один из последних крупных турниров в жизни. Скорее всего, оживший Смол действительно будет третьим форвардом в заявке, несмотря на откровенно тяжелые личные отношения с Черчесовым. Но в России есть еще один снайпер, готовый ворваться на Евро и красиво попрощаться с футболом – это Павел Погребняк.

Всего три года назад казалось, что карьера Поги трагически загибается: он порвал ахилл, формально взял Кубок России с «Тосно» и легко мог заканчивать – ему было почти 35. Вместо финиша Паша поправился и поехал в Екатеринбург к Григорию Иванову – мужчине, который ценит олдскульных звезд (например, СуперПава) и помогает им плавно завязать с РПЛ. В «Урале» Погребняк был конкретным джокером: провел два сезона (в каждом отыграл меньше 1000 минут), забил шесть голов, дал пачку ярких интервью и в 36 лет собрался на выход.

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Прошлой весной выяснилось, что Павел заболел короной и даже загремел в городскую больницу с пневмонией. Казалось, это конец – в таком возрасте последствия тяжелого ковида убивают дыхалку и превращают тебя в полулюбителя. Неудивительно, что в сентябре прошлого года Роман Павлюченко дал четкий инсайд: «Погребняк закончил карьеру, но на днях спрашивал, найдется ли ему место в «Знамени» из Ногинска». В общем, полный набор: травмы, возраст, коронавирус, контакты с ПФЛ – эпоха Поги явно уходила.

Но тут Григорий Иванов предложил очередной контракт с «Уралом». Паша согласился, набрал форму и в 37 лет проводит лучший сезон в РПЛ со времен «Зенита». Смотрите сами: он уже втащил «Спартаку», «Арсеналу» и «Динамо» – каждый его гол был важным и принес очки. В среднем на один мяч уходит 240 минут: возможно, многовато, но игрок сборной Заболотный тратит на гол аж 217 минут.

При этом Зе положил две банки умирающему «Тамбову» – вряд ли такие голы стоит считать каким-то серьезным аргументом. Плюс партнеры Антона объективно сильнее, чем ассистенты Павла – с этим вообще бесполезно спорить. По продвинутым параметрам Погребняк тоже в порядке. Он вышел на пик по средним ударам на 90 минут (2,4), выигранным верховым дуэлям (2,9) и даже по ключевым передачам (1,4 – такого не было со «Штутгарта»).

Ковид уже забыт – Павел неиронично мутировал в русского Ибру. Учитывая, что Златан вернулся в сборную Швеции, Поге тоже пора задуматься о камбэке. Впереди как раз отличный календарь: реванш с «Ахматом» за поражение в Грозном, абсолютно проходимые «Химки» и домашний матч с нервным «Ростовом». Расстроить «Рубин» и «Локо» будет потруднее, но Павел уже забивал топам, поэтому шансы есть везде. Осталось сохранить темп и дождаться звонка от Черчесова.

Почему Стасу надо присмотреться к Павлу? Во-первых, они общаются на одном языке. Тренер сборной назвал поражение от хорватов дембелем, а еще долго гонял на Мерседесе с номером ВОР. Пога тоже не против блатной и военной риторики – выписку из больницы после короны он отрецензировал так: «Отмотал срок и дембельнулся».

Во-вторых, Павел вообще никого не боится. Если Заболотный дрожит перед ответственностью и давлением, то Погребняку вообще плевать, кому забивать. В 24 года Пога издевательской подсечкой похоронил международную карьеру Оливера Кана – на его месте Антон бы побоялся обидеть великого вратаря.

Кроме того, Черчесов понимает: Погребняку вообще нечего терять, поэтому он станет для сборной кем-то вроде Игнашевича-2018. Можно не жалеть себя, лезть в безумные единоборства, ломаться – все равно футбола после Евро, вероятно, уже не будет.

Павел Погребняк в последнем матче за сборную России (против Греции на Евро-2012) Фото: Getty Images

Сам Павел и так постоянно мегазаряжен. В отличие от других топ-столбов, Пава и Дзюбы, в его жизни пока не случилось ни одного сильного турнира со сборной. В 2008-м (самый прайм) он глупо травмировался с сербами и по требованию «Зенита» лег на операцию, в 2010-м Россия пролетела мимо ЧМ, в 2012-м был стремный вылет с Евро, а в 2014-м Погребняка вроде бы включили в расширенный список Капелло, но тут же из него выкинули.

Именно тогда, семь лет назад, Павел сказал: «Все решаемо, если зовут в сборную». С тех пор его философия вряд ли изменилась. Проблема только в том, что Черчесов традиционно приглашает лишь трех нападающих, а Пога на сегодня в лучшем случае четвертый. Но у него впереди пять туров, а у Стаса – дефицит стабильных форвардов. Поэтому все зависит строго от Павла: нужно затолкать еще 3-4 мяча, дождаться попадания в лонг-лист, а потом верить в чудо – Погребняк точно заслужил такое сказочное завершение карьеры.

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