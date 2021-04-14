Опубликовано 14/04/2021 в 09:55 GMT | Обновлено 14/04/2021 в 09:55 GMT

Стало известно расписание и соперники сборной России незадолго до старта чемпионата Европы по футболу-2020.

Команда Станислава Черчесова проведет два контрольных матча. 1 июня соперником станет команда Польши (начало игры в 21:45 по московскому времени), игра пройдет во Вроцлаве на Городском стадионе. 5 июня на «ВТБ Арене» в Москве состоится игра против Болгарии (18:00).

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Матчи чемпионата Европы пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Турнир должен был состояться на 12 стадионах 12 городов 11 стран, но окончательный список принимающих матчи сторон пока не известен.

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