Опубликовано 18/04/2021 в 09:56 GMT | Обновлено 18/04/2021 в 09:56 GMT

Санкт-Петербург может принять несколько дополнительных матчей Евро-2021 из-за вероятного отказа Дублина.

По информации Daily Mail , правительство Ирландии не может гарантировать допуск болельщиков на четыре матча, которые запланированы в Дублине. Национальная федерация футбола уже уведомила об этом УЕФА, поэтому 19 апреля Дублин может официально потерять право на проведение игр.

Сообщается, что в УЕФА ведутся переговоры о передаче дополнительных матчей Санкт-Петербургу: это игры группового этапа между Польшей и Словакией, Швецией и Словакией, Швецией и Польшей, а также одна встреча 1/8 финала. Помимо России, рассматриваются другие варианты – например, один из названных матчей может пройти на стадионе «Тоттенхэм» в Лондоне.

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Евро-2021 пройдет с 11 июня по 11 июля. Изначально планировалось, что турнир примут 12 европейских городов.

В Петербурге точно пройдут три матча группового этапа (Бельгия – Россия, Финляндия – Россия и Финляндия – Бельгия) и один из четвертьфиналов.

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